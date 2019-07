Esporte Regularizado, Robinho deve ser titular contra Bragantino Atacante teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta-feira (26)

O técnico Marcelo Cabo deve promover a estreia do atacante Robinho, de 23 anos, com a camisa do Vila Nova na partida contra o Bragantino, neste sábado (27), às 19 horas, no Serra Dourada. O atacante foi regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol e fica à disposição do treinador. Robinho chegou ao Vila Nova na última semana e treinava com o elen...