Esporte Regularizado no Atlético-GO, Nathan avisa que pode jogar em duas posições Jogador diz que está à disposição para atuar como volante ou zagueiro

Nathan, de 23 anos, foi regularizado pelo Atlético-GO nesta segunda-feira (15) e está à disposição para a estreia do Dragão na 1ª fase da Copa do Brasil 2021. Jogador defensivo, Nathan pode atuar tanto como zagueiro como de volante. A escolha, segundo ele, é do treinador, João Paulo Sanches. Os dois trabalharam juntos na Ponte Preta. O jogador se diz em boas condiç...