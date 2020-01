Esporte Regularizado, Luan assina contrato de 4 anos com Corinthians: 'Sonho realizado' O Corinthians pagou ao Grêmio 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Luan

Primeiro reforço confirmado pelo Corinthians para 2020, o atacante Luan assinou neste sábado um contrato com o clube paulista válido por quatro temporadas, até dezembro de 2023. O jogador, de 26 anos, já havia sido anunciado ainda no final de 2019 e vem treinando com o elenco desde o início da semana. Ele só não tinha sido assinado o vínculo com o novo time porque faltavam a...