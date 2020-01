Esporte Regularizado, lateral pode estrear pelo Goiás contra o Vila Caju tem nome publicado no BID da CBF nesta quarta (29) e fica à disposição de Ney Franco para o clássico do final de semana

O lateral esquerdo Caju poderá fazer sua estreia pelo Goiás contra o Vila Nova. O jogador de 24 anos teve o nome publicado no BID da CBF nesta quarta (29) e, com isso, está regularizado e à disposição do técnico Ney Franco. Revelado pelo Santos, Caju atuou também no Apoel (Chipre) e Braga/POR. Seu vínculo com o Goiás, por empréstimo junto ao clube português, é váli...