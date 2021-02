Esporte Regularizado, lateral deve estrear no Vila Nova Thiago Carleto deve ser titular na partida de domingo (28), contra o Jaraguá, pela abertura do Campeonato Goiano 2021

O lateral esquerdo Thiago Carleto está liberado para estrear pelo Vila Nova. O jogador de 31 anos teve seu contrato regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, nesta quinta-feira (25). Ele deve ser titular no domingo (28), contra o Jaraguá. Thiago Carleto assinou com o Tigre até o final da Série B 2021. O jogador treina com a equipe desde segunda-feira (22), ...