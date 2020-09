Esporte Regularizado, lateral é liberado para estrear pelo Vila Nova Presença de Celsinho no duelo contra o Treze, neste sábado (26), ainda será confirmada pela comissão técnica do time colorado

A comissão técnica do Vila Nova ganha mais uma opção à sequência da Série C. Regularizad, o lateral direito Celsinho, de 32 anos, poderá ser aproveitado na competição nacional. O contrato dele foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) na quarta (23). O jogador foi anunciado pelo clube no início do mês e chega pra disputar posição com o atual titular, Jonh Lennon. Ao mesmo ...