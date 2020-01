Esporte Regularizado, Keko Villalva pode estrear pelo Goiás contra Anapolina Atacante argentino teve nome publicado no BID da CBF nesta segunda (27) e está à disposição do técnico Ney Franco

Contra a Anapolina, o Goiás deve estrear mais um dos seus reforços para a temporada 2020. O atacante argentino Keko Villalva foi regularizado - nome publicado no BID da CBF - nesta segunda (27) e, com isso, já está à disposição do técnico Ney Franco. Após o empate com o Iporá, o treinador admitiu que só aguardava a regularização para utilizar o argentino, que atua pelas pontas, função car...