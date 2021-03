Esporte Regularizado, Fernando Miguel dá experiência ao Atlético-GO Goleiro de 36 anos já disputou duas vezes a Copa Sul-Americana, competição internacional que está no calendário atleticano em 2021

Anunciado como jogador do Atlético-GO no dia 11 de março e regularizado na tarde desta quarta-feira (24), o goleiro Fernando Miguel chegou ao Dragão com algumas missões: substituir à altura o titular Jean, dar experiência a um elenco composto na sua maioria por jovens, repassar ao time atleticano um pouco do conhecimento adquirido em torneios como a Copa Sul-Americana e...