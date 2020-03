Esporte Regularizado, atacante já pode estrear pelo Atlético-GO No último treino antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil, Hyuri teve um excelente aproveitamento nas penalidades

O Atlético poderá utilizar, na noite desta quarta-feira (4), no jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, o atacante Hyuri, de 28 anos. O atleta foi regularizado nesta terça-feira (3). O jogador, que atuou ano passado pelo Sport, durante a campanha do acesso à Série A, foi liberado ao time goiano pelo Atlético-MG, ao qual estava vinculado. Ele será uma das opções d...