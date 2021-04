Esporte Regularizado, Élvis chega ao Goiás e vira peça importante para clássico Meia, de 30 anos, estreia contra o Atlético-GO com a missão de qualificar a equipe esmeraldina e aumentar chances de classificação

Com a documentação regularizada e inscrito nas quartas de final do Campeonato Goiano, o meia Élvis, de 30 anos, poderá estrear com a camisa esmeraldina no clássico contra o Atlético-GO. O meia diz que volta ao futebol goiano mais maduro e com convicção no projeto apresentado pela diretoria esmeraldina. Élvis chegou em Goiânia na última terça-feira (20) e iniciou sua am...