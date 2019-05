Esporte Regularidade como alvo para Atlético e Figueirense Atlético e Figueirense têm como objetivo deixar oscilações para trás até pausa na tabela para Copa América

Próximo da pausa da Série B, à Copa América, que abrange junho e julho, Figueirense e Atlético procuram a regularidade nas primeiras rodadas da Segundona nacional. Parte dessa procura passa pelo triunfo no jogo de nesta sexta-feira (31), às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, onde ambos se reencontram trazendo a lembrança de partidas com muitos gols...