Registro de chapas no Goiânia será até o dia 20 de junho

Com eleições marcadas para dia 22 de junho, o Goiânia publicou nesta sexta-feira (12) edital de convocação e associados e definiu prazo ao registro de chapas aos associados do clube, atualmente dirigido pelo empresário Alexandre Godoi, que cumpre mandato tampão na presidência do Galo. As chapas têm de ser registradas até dia 20 de junho, ou seja, dois antes do pleito e...