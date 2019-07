Esporte Reforços são integrados ao Tigre Os atacantes Robinho e Carlinhos já treinam sob orientação de Marcelo Cabo com o elenco do Vila Nova

Os reforços nos setores da equipe para o decorrer da Série B começam a dar as caras no Vila Nova. O atacante Robinho, de 23 anos, vindo do CSA-AL, ex-clube de Marcelo Cabo, mas vinculado ao Fluminense, foi oficializado, nesta quinta-feira (18), e já treinou com o elenco no centro de treinamento Toca do Tigre. O jovem centroavante Carlinhos, de 22 anos, cria da base do ...