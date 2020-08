Esporte Reforços do Vila Nova são regularizados, e técnico espera resultados de testes de Covid-19 Rafhael Lucas, Rodrigo Alves, Henan (atacantes) e Saimon (zagueiro) já estão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF

Depois de um final de semana movimentado, marcado por quatro contratações - Rafhael Lucas, Rodrigo Alves, Henan (atacantes) e Saimon (zagueiro) -, o Vila Nova conseguiu regularizar o quarteto de jogadores, nesta quarta-feira (5), para deixá-lo à disposição do técnico Bolívar para a estreia na Série C, neste sábado (8), diante do Manaus, fora de casa. O setor ofensivo foi...