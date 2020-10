Esporte Reforços do Atlético-GO comemoram salto da Série C para elite nacional Meio-campistas valorizam oportunidade "com que todo jogador sonha" no clube goiano

Dois dos últimos reforços do Atlético-GO deram um salto considerável na carreira ao trocar a disputa da Série C pela Série A. O volante Gabriel Baralhas, de 22 anos, deixou o Ituano e está emprestado ao Dragão. O meia Wellington Rato, de 28 anos, rescindiu com o Ferroviário-CE e se transferiu para o rubro-negro goiano. Os dois disseram, nesta quinta-feira (22), que v...