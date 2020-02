Esporte Reforço, Rony faz primeiro treino com o elenco do Palmeiras Atacante ainda não teve seu contrato regularizado e nem inscrito para a sequência do Paulista. Mas com tempo para isso, é possível que ele já fique à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo

A reapresentação do elenco do Palmeiras após três dias de folga foi marcada pela presença de Rony em campo. Recém-contratado pelo clube junto ao Athletico Paranaense, em negociação anunciada na última sexta, o atacante trabalhou ao lado dos novos companheiros na Academia de Futebol. Rony ainda não teve seu contrato regularizado e nem inscrito para a sequência do Campeona...