Esporte Reforço para a defesa, Werley é regularizado pelo Atlético-GO Zagueiro foi anunciado dia 24 de junho e estava em recuperação do condicionamento físico. Última partida do jogador foi em janeiro deste ano

Contratado para reforçar o sistema defensivo do Atlético-GO, o zagueiro Werley foi regularizado pelo clube nesta segunda-feira (5) e é mais uma opção do técnico Eduardo Barroca no setor. O jogador de 32 anos foi anunciado pelo Dragão no dia 24 de junho. Como o irmão caçula dele e também zagueiro Nathan Silva foi requisitado semana passada para voltar ao Atlético...