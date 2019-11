O meia Alan Mineiro foi uma das novidades do Vila Nova no treino desta terça-feira (19). O camisa 10, porém, segue em recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo e esteve no Serra Dourada para apoiar os companheiros colorados que encaram o Oeste, nesta quarta-feira (20), na luta contra o descenso à Série C.

Alan Mineiro ainda aguarda para realizar cirurgia (artroscopia). A previsão inicial é de que em duas semanas o jogador realize o procedimento cirúrgico, mas a data pode alterar conforme evolução do jogador.

"Estou fazendo tratamento com gelo e alguns exercícios na fisioterapia para o joelho voltar a dobrar e não ficar inchado. Depois disso vão marcar a data da cirurgia", contou Alan Mineiro, que foi ao Serra Dourada dirigindo e andou no estádio com muletas. Ele deixou a atividade por volta das 17h20, depois dos treinos de finalizações da equipe.

O jogador de 32 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e do canto posterolateral do joelho esquerdo durante o empate sem gols com o Guarani, no dia 13 deste mês e desfalcará o clube pelos próximos oito meses - o contrato de Alan Mineiro é válido até o final da temporada 2020.