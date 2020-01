Esporte Reforço do Goiás, Sandro se diz feliz com ‘novo desafio’ Volante de 30 anos foi anunciado no time esmeraldino na sexta-feira (17). Ele retorna ao Brasil após dez temporadas no futebol europeu

O volante Sandro publicou neste sábado (18) um breve texto em uma rede social, na qual comentou sobre o sentimento após acerto com o Goiás. Com vídeo de corrida na terra, o clube esmeraldino confirmou a contratação do jogador de 30 anos e ainda apresentará o novo reforço. “Muito feliz com esse novo desafio e contamos com o apoio de todos os esmeraldinos”, disse Sandro, após a...