Esporte Reforço do Botafogo, Gilvan diz que deixa o Atlético-GO com a cabeça erguida Emocionado, zagueiro se despede em coletiva e jogará últimas partidas pelo Dragão contra o Coritiba e Goianésia

O zagueiro Gilvan concedeu, na tarde desta quarta-feira (24), aquela que deve ser a última entrevista coletiva dele no Atlético-GO. O jogador se emocionou em alguns instantes, lembrou de situações vividas no clube e do que vivenciou de 2017 a 2021, com uma saída curta para o Cluj (Romênia). O contrato de Gilvan está no fim e, após quatro anos, ele está deix...