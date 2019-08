Esporte Reforço de peso do São Paulo, Daniel Alves nunca perdeu no estádio do Morumbi Até o momento, foram quatro partidas no local, todas com a seleção brasileira, com quatro vitórias

Para o torcedor mais supersticioso, a chegada de Daniel Alves ao São Paulo - a contratação foi concretizada na última quinta-feira - está carregada de bons motivos para otimismo. Um deles é que o lateral-direito nunca perdeu jogando no Morumbi, estádio que é a casa de seu novo clube. Até o momento, foram quatro partidas no local, todas com a seleção brasileira, com qu...