Reforço, colombiano Iván Angulo treina pela primeira vez no Cruzeiro

O mundo não sabe quando vai controlar a pandemia de coronavírus e o futebol brasileiro não tem data para retornar aos gramados do País, mas o Cruzeiro continua sua rotina de treinos, na Toca da Raposa II. A novidade desta terça-feira foi a presença do colombiano Iván Angulo, que participou pela primeira vez de atividades em seu novo clube. Com boa passagem pelas seleç...