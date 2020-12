Esporte Reencontro após dez anos: atacante do Vila Nova diz que técnico é 'como um pai' Henan acredita que mudança de comando no Tigre pode dar nova motivação aos jogadores na 2ª fase da Série C

A chegada de Márcio Fernandes ao Vila Nova para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro rendeu um reencontro. O atacante Henan, de 33 anos, relembrou o convívio com o técnico em 2010, no Red Bull Brasil. Se referindo ao treinador "como um pai", o jogador celebrou o retorno de Márcio ao Tigre. A estreia do comandante no Vila Nova será neste sábado (19), no Rec...