O Goiânia Rednecks desistiu da contratação do quarterback Jacob Wright, que foi acusado de racismo em junho deste ano durante uma partida quando atuava no Stuttgart Surge, da Alemanha. A repercussão negativa ocorreu após a publicação do anúncio do reforço, feita pelo clube goiano, e foi o motivo para a equipe desistir da contratação do atleta.

O POPULAR entrou em contato com a diretoria da equipe, que informou que os Rednecks vão se pronunciar por meio de uma nota sobre o tema. Uma fonte da diretoria do clube ouvida pela reportagem explicou que a decisão de não avançar com a contratação de Jacob Wright ocorreu pela repercussão negativa.

O clube anunciou a chegada do quarterback na segunda-feira (25), dia que é celebrado o FABR Day, dia do futebol americano nacional. A publicação foi apagada nesta terça (26), após uma série de comentários contra a chegada do americano. À tarde, o clube confirmou que entrou em contato com o jogador para informar que a contratação não seria avançada.

Jacob Wright seria contrato para a disputa da Taça Cairo Santos, prevista para novembro. Em junho, ele ofendeu de forma racista um linebacker do Frankfurt Galaxy durante uma partida. No dia seguinte, o clube que o americano jogava, Stuttgart Surge, rescindiu o contrato do atleta, e a Liga Europeia de Futebol Americano barrou o americano de atuar por qualquer tipo federado à Liga.

O Goiânia Rednecks procurou o americano Jacob Wright em janeiro, com o objetivo de contratar o atleta para a disputa da Taça Cairo Santos, que estava prevista para ser disputada no início do ano. Com o adiamento, o jogador aceitou a proposta do Stuttgart Surge e optou por jogar na Alemanha. A equipe goiana procurou jogadores e treinadores que conviveram com o quarterback, recebeu boas referências sobre o atleta, e decidiu apostar no reforço, mas desistiu após repercussão negativa.

Por meio de nota, a Coalizão Negra do FABR declarou repúdio à contratação de Jacob Wright. “A Coalizão Negra do FABR torna público o repúdio à contratação do jogador e ao time pelas posições tomadas compreendendo que não há o mínimo espaço para racismo e condutas racistas no esporte, ainda mais num país que é reconhecido pela permanência de casos graves de racismo estrutural e de injúrias que todos os dias tornam pessoas pretas vítimas silenciadas, com a manutenção de um sistema injusto que oprime as pessoas pretas”, publicou a coalizão.