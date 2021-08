Esporte RED Kalunga vence e enfrenta a Rensga na final do CBLOL Time paulista foi dominante para vencer a Vorax na semifinal e vai enfrentar os Cowboys na decisão do 2º split

A Rensga conheceu neste domingo (22) seu adversário na decisão do 2º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). O time goiano vai encarar a RED Kalunga, no dia 4 de setembro, a partir das 13 horas, em melhor de cinco jogos. Neste domingo, a RED Kalunga venceu a Vorax, por 3 a 1, e garantiu vaga na final do CBLOL para enfrentar a Rensga. No sábado (21), ...