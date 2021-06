Esporte Red Bull Bragantino vence o Flamengo de virada com gol no último lance

O Flamengo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, na noite deste sábado (19), no Maracanã, pela quinta rodada, em uma partida decidida no último lance. Chrigor, que entrou no segundo tempo em lugar de Ytalo, marcou de cabeça aos 52 minutos do segundo tempo para decretar o segundo triunfo c...