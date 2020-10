Esporte Red Bull Bragantino se recupera e vence o Sport com tranquilidade Gols dos donos da casa foram marcados por Ricardo Ryller, que acertou um belo chute de fora da área aos cinco minutos do 2º tempo, e Claudinho, que esbanjou habilidade para ampliar

O Red Bull Bragantino venceu o Sport por 2 a 0 na noite deste domingo (18), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocando fim a um jejum de cinco partidas sem triunfos. Os gols dos donos da casa foram marcados por Ricardo Ryller, que acertou um belo chute de fora da área aos cinco minutos do 2º tempo, e Claudinho, que esbanjou habilidade p...