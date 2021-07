Esporte Red Bull Bragantino sai na frente, mas cede empate no fim ao Cuiabá O resultado levou o time paulista aos 22 pontos, na briga na parte de cima da tabela, e a equipe do Mato Grosso aos 5, ainda na zona de rebaixamento

O Red Bull Bragantino empatou por 1 a 1 com o Cuiabá na noite desta quarta-feira (7), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. As atuações de ambos fizeram jus ao placar. O jogo foi equilibrado e, apesar da eficiência do Bragantino ao marcar com Praxedes, o Cuiabá reagiu e levou perigo ao gol de Cleiton em várias...