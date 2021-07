Esporte Recuperados, Dudu e Xandão ficam à disposição no Vila Nova Atletas foram dois dos 17 infectados pelo rotavírus e desfalcaram o time colorado contra o Brusque

O volante Dudu e o zagueiro Xandão estão à disposição do técnico Higo Magalhães para o jogo contra o Cruzeiro, no sábado (24). Os atletas foram dois dos 17 infectados pelo rotavírus e desfalcaram o Tigre na derrota de 1 a 0 sobre o Brusque. Os jogadores apresentaram sintomas de vômito e diarreia ainda em Maceió, onde o Vila Nova enfrentou o CRB no domingo (18), p...