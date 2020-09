Esporte Recuperados, atacantes podem reforçar o Goiás contra o Sport Victor Andrade e Rafael Moura estão liberados para treinar com bola, junto com o restante do elenco, e podem voltar a atuar pela equipe esmeraldina na 8ª rodada da Série A

O Goiás pode ter dois retornos entre os relacionados para o duelo de domingo (6), contra o Sport. Os atacantes Rafael Moura e Victor Andrade estão recuperados do problema muscular e dores no tornozelo, respectivamente, e liberados para voltar a treinar com o restante do elenco esmeraldino. Ambos desfalcaram a equipe na derrota para o Corinthians, na quarta-feira (2). Vinícius Lopes ...