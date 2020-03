Esporte Recuperado, Wilsinho Fittipaldi recebe alta após cirurgia no cérebro

Um dos pioneiros do Brasil na Fórmula 1, Wilsinho Fittipaldi recebeu alta nesta segunda-feira no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo. O ex-piloto de 76 anos foi liberado uma semana após ser submetido a uma cirurgia de emergência no cérebro, em razão de uma hemorragia. Ele havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira e estava sob observação ...