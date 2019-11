Esporte Recuperado, Nico López treina e pode reforçar Inter contra o Goiás O Inter encara o duelo quase como uma final por ser confronto direto por uma vaga na zona de classificação à Copa Libertadores de 2020

O Internacional terá ao menos um reforço para o jogo contra o Goiás, quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão. O atacante Nico López treinou normalmente nesta segunda, após ser desfalque no empate com o Fortaleza por 2 a 2, no domingo. O jogador uruguaio havia ficado de fora devido a uma amidalite. Recuperado, ele pôde participar ...