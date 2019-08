Esporte Recuperado, Neymar não é relacionado e fica fora do 3º jogo do PSG no Francês Atacante brasileiro não está na lista dos jogadores divulgada para o duelo contra Toulouse, neste domingo (25), pelo Campeonato Francês

Ainda sem definir seu futuro, Neymar não foi mais uma vez relacionado para um jogo do Paris Saint-Germain. O clube divulgou a lista de jogadores para o duelo contra o Toulouse, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes, sem o nome do craque brasileiro. Dessa maneira, Neymar segue sem entrar em c...