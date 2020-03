Esporte Recuperado, Miguel projeta vitória do Goiânia em Iporá Após desfalcar o Galo em três partidas, por lesão no pé, meio-campista volta ao time titular do técnico Finazzi no confronto de domingo (15)

O meio-campista Miguel será uma das novidades do Goiânia na reta final do Goianão 2020. Após três partidas ausente, por estar em recuperação de rompimento na face plantar do pé, o jogador volta a ficar à disposição do técnico Finazzi. "Temos três partidas para fugir do rebaixamento. Vencer em Iporá é fundamental. Vamos lá respeitando o time deles, mas vamos em bus...