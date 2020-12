Esporte Recuperado, Marlon Freitas deve retornar ao Atlético-GO Volante não atuou nos jogos contra o Sport, Internacional e Goiás, após sofrer uma torção no tornozelo no final do jogo contra o Flamengo, no dia 14 de novembro

O Atlético-GO deve ter o retorno de Marlon Freitas para o duelo deste sábado (12), contra o Ceará. O volante de 25 anos voltou a treinar com bola, ao lado do restante do grupo rubro-negro e pode voltar a defender o Dragão na Série A. Ele sofreu uma torção no tornozelo, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no dia 14 de novembro. Marlon Freitas, que já disputou 33 partida...