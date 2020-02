Esporte Recuperado, Léo Sena pode voltar ao Goiás no clássico contra o Atlético Após entorse no tornozelo direito, meio-campista volta a treinar com o elenco esmeraldino e fica à disposição do técnico Ney Franco

O técnico Ney Franco conta com novas opções para escalar o Goiás no clássico contra o Atlético, no domingo (16), às 16h, no estádio Olímpico, pela sexta rodada do Goianão. Além do atacante Mike, que deve fazer sua estreia, Léo Sena está liberado pelo departamento médico. O médico esmeraldino Matheus Machado confirmou que Léo Sena está totalmente recuperado da entors...