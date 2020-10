Esporte Recuperado, Keko vira opção para o ataque do Goiás Atacante argentino está livre de um edema e já treina com os demais jogadores do elenco esmeraldino

O técnico Enderson Moreira poderá contar com o argentino Keko Villalva para o jogo contra o Atlético-MG. O jogador saiu de campo, ainda no primeiro tempo, se queixando de lesão na derrota para o Santos no último domingo (4), mas não teve lesão detectada e já voltou a treinar com a equipe. “O Keko não teve nenhuma lesão. Ele teve uma dor muscular, foi feito exame ...