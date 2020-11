Esporte Recuperado, goleiro pode voltar a ser titular no Vila Nova Fabrício voltou aos treinos na semana passada, disputou uma partida pelo time Sub-23 e pode ser novidade no Tigre para o jogo contra o Jacuipense

O goleiro Fabrício foi liberado pelo departamento médico do Vila Nova e está à disposição do técnico Bolívar para voltar a equipe principal do clube colorado. O camisa 1 se recuperou de uma cirurgia no joelho, voltou aos treinos na semana passada e chegou a disputar o empate sem gols com o Avaí, pela 1ª rodada da 2ª fase do Brasileiro de Aspirantes, campeonato Sub-23. ...