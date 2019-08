Esporte Recuperado, Digão treina e deve reforçar Flu contra o Corinthians no Maracanã O capitão treinou normalmente nesta terça-feira e aumentou as suas possibilidade de estar em campo no duelo decisivo

Recuperado de dores musculares na panturrilha direita, o zagueiro Digão deverá reforçar o Fluminense contra o Corinthians, nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O capitão treinou normalmente nesta terça-feira e aumentou as suas possibilidade de estar em campo no duelo decisivo. Um dos líderes do tim...