Esporte Recuperado de lesão, volante celebra momento do Vila Nova Deivid participou dos últimos três jogos como titular no Tigre e se diz confortável em jogar com três volantes

O volante Deivid definiu como “bom” seu retorno ao time titular do Vila Nova. O jogador participou dos últimos três jogos da equipe colorada na Série B, após se recuperar de uma fratura no tornozelo que o afastou do gramado por dois meses. Ele deve seguir na equipe para o duelo de sábado (2), contra a Ponte Preta, pela 28ª rodada do campeonato. Deivid sofreu um pisão no tornoze...