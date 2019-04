Esporte Recuperado de lesão no joelho, Adilson pode reforçar Atlético-MG contra o Zamora Volante não joga desde a partida contra o América-MG, dia 17 de março

O volante Adilson pode ser a novidade do Atlético-MG para o duelo contra o Zamora, adversário desta quarta-feira (3), às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Recuperado das dores no joelho direito, o atleta participou do treino desta segunda-feira e deverá ser relacionado pelo técnico Levir Culpi. Adilson não joga desde a par...