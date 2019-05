Esporte Recuperado de lesão muscular, Firmino volta a treinar no Liverpool após 20 dias Atacante se machucou logo aos 12 minutos do primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na Espanha, no último dia 1.º.

O técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, pode respirar mais aliviado. Após 20 dias se recuperando de uma lesão muscular, o atacante brasileiro Roberto Firmino voltou nesta terça-feira (21) aos treinamentos com seus companheiros. De acordo com o clube, o retorno aconteceu no segundo dia de preparação da equipe inglesa na cidade de Marbella, na Espanha, para a disputa d...