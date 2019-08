Esporte Recuperado de lesão, Borja volta aos treinos no Palmeiras

O atacante Miguel Borja foi a novidade no treino do Palmeiras nesta quarta-feira à tarde na Academia de Futebol. O colombiano está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores, voltou às atividades com o grupo e pode ser a novidade da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida do próximo domingo, p...