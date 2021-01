Esporte Recuperado de Covid-19, zagueiro fica à disposição no Goiás Chico Grando testou positivo na semana passada e cumpriu o período de isolamento, segundo o clube esmeraldino, e está liberado para entrar em campo contra o Coritiba

O zagueiro Chico Grando está recuperado da Covid-19 e está liberado para voltar a atuar pelo Goiás. O defensor de 33 anos testou positivo para a doença na semana passada, no dia 28 de dezembro de 2020, e cumpriu o período de isolamento, de acordo com o clube esmeraldino nesta segunda-feira (4). Chico Grando foi o primeiro caso positivo no Goiás depois de dois me...