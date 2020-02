Esporte Recuperado de contusão, Bruno Henrique volta aos treinos no Palmeiras Bruno Henrique sentiu um problema no músculo adutor da coxa direita no jogo contra o New York City, dos Estados Unidos, no dia 18 de janeiro

A novidade do treino do Palmeiras desta terça-feira foi o retorno do volante Bruno Henrique. Na reapresentação do elenco depois da derrota para o Red Bull Bragantino, domingo, pelo Campeonato Paulista, o jogador treinou com os companheiros pela primeira vez depois de se recuperar de uma contusão muscular. Bruno Henrique sentiu um problema no músculo adutor da coxa dir...