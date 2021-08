Esporte Recuperado, David Duarte será novidade do Goiás contra Confiança Na reta final de contrato com o clube esmeraldino, zagueiro volta ao time titular após desfalcar equipe por três jogos

Recuperado de lesão no joelho esquerdo, o zagueiro David Duarte será a principal novidade na equipe do Goiás para o duelo contra o Confiança nesta quinta-feira (26), em Aracaju (SE). O defensor esmeraldino foi desfalque nos últimos três jogos da equipe e deve retomar posição ao lado de Reynaldo César na zaga. Na reta final de seu contrato com o Goiás, uma vez qu...