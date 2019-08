Esporte Recuperado da lesão nas costas, Thomaz Bellucci embarca para a Europa

Após várias semanas afastado das quadras por causa de dores nas costas, o tenista Thomaz Bellucci embarca neste sábado para a Europa, onde vai disputar uma série de torneios no calendário, todos no saibro, que começa com o Challenger de Meerbusch, na Alemanha. "Voltei a treinar e não senti mais dores. Estou com muita vontade de estar no circuito de novo, jogar e comp...