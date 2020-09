Esporte Recuperado da Covid-19, Mbappé comanda vitória do PSG sobre o Nice Na próxima rodada, o Nice encara o Bordeaux, enquanto o PSG enfrenta o Reims

O PSG goleou o Nice por 3 a 0 na manhã deste domingo (20), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Francês. O jogo foi realizado no Allianz Riviera, em Nice. Recuperado da covid-19, Kylian Mbappé foi o nome da partida. Ele marcou o primeiro gol, participou do segundo e protagonizou as principais chances da equipe. Essa foi a última partida de suspensão de Neymar. Com o resu...