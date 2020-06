Esporte Recuperado da Covid-19, Marcelo Rangel tem retorno gradativo no Goiás Goleiro esmeraldino estava no grupo que testou positivo, mas novo exame deu negativo e goleiro retomou atividades

Após testar positivo para Covid-19, o goleiro Marcelo Rangel, de 32 anos, retomou atividades no dia a dia do Goiás. O jogador repetiu exame e com o resultado negativo está liberado para se juntar aos demais companheiros para treinar no centro de treinamento do clube. Marcelo Rangel não teve sintomas da doença e estava treinando, em casa, normalmente até receber o resu...