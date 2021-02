Esporte Recuperado, atacante treina e reforça Goiás em decisão Fernandão se livra das dores após pancada sofrida no pé direito e se prepara de olho no RB Bragantino

O atacante Fernandão está recuperado da pancada que sofreu na vitória sobre o Botafogo e treina normalmente na reapresentação do elenco esmeraldino, na tarde desta terça-feira (16). O jogador precisou ser substituído da partida após entrada dura que resultou na expulsão do zagueiro Kanu. Apesar do susto, Fernandão já está sem dores no local e vai reforçar o Goiás na ...